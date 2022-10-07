Стилист назвала главные тренды осеннего сезона Стилист Ли назвала главными трендами осени многослойность и макси-длину

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Осеннюю верхнюю одежду стоит покупать на пару размеров больше, заявила в беседе с РИАМО стилист Ли. Так, в моде будут длинные пальто и плащи трапециевидного фасона, которые визуально удлиняют фигуру. Также, по ее словам, осенью стоит выбирать одежду классических пастельных оттенков, благородных цветов типа хаки, бежевого или кофейного и даже яркие вещи оранжевого и красного цвета. Специалист уточнила, что в текущий момент в тренде монохромные образы, а верхняя одежда с коротким рукавом из моды выходит.

Один из главных трендов наступившей осени — это многослойность. Для создания такого образа подойдет верхняя одежда оверсайз <...>. Чтобы выделиться, рекомендуем выбрать яркую куртку. В этом сезоне модные оттенки — это лавандовый и ярко-розовый. Но актуальны и базовые цвета: молочный, бежевый и черный, — добавила стилист.

Общий тренд для верхней одежды — это минимализм, заявила Ли. По ее словам, чем проще изделие, тем лучше, однако не стоит забывать про акцентные элементы: пуговицы на рукавах, пояс, отложной воротник или летящая кокетка.

Парикмахер и стилист Лилия Левина ранее заявила, что в осеннем сезоне в моде сохранится тренд на всевозможные короткие стрижки, а также на традиционные прически вроде каре. Эксперт сообщила, что кроме классики-каре в моде всегда будут длинные ухоженные волосы. Левина также сообщила, что главным лозунгом трендового окрашивания в этом сезоне является здоровый цвет, будь то шоколадный, блонд или градиент. Он должен лишь подчеркнуть здоровье и ухоженность волос.