Стилист назвала главные тренды лета 2023 года Стилист Александрова назвала бирюзовый новым модным цветом лета 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новыми модными цветами летнего сезона 2023 года в одежде станут бирюзовый и болотный, сообщила стилист и имиджмейкер Алевтина Александрова. Рассказывая о главных трендах Lenta.ru, эксперт отметила, что популярными будут total black, цвет шоколада, желтый, красный, фиолетовый и нежные оттенки розового, которые обусловлены модой на женственность. Кроме того, на подиумах можно увидеть синий и оранжевый цвета.

Новый цвет сезона — это бирюза и болотный, неоновые оттенки, пастельные, лаванда остается. Новый цвет — лосось, топленое молоко. Также хочу отметить самое модное сочетание — это монохром в цвете, — отметила стилист.

В качестве принтов Александрова советует обратить внимание на цветной горох, крупные цветы, арты, яркую полоску и клетку. В моде также будут этнические мотивы, выделение груди при помощи лифов на одежду и изображение рисунка обоев из 1990-х и 2000-х. Важнее цвета будет форма — популярными остаются прямой крой и оверсайз. Возвращается А-силуэт из 1960-х и силуэт в стиле New Look из 1950-х длины миди. Кроме того, в моду приходит сексуальность 2000-х, в связи с чем длина с каждым годом будет становится короче, а посадка брюк ниже.

Стилист София Ивченко отметила, что в тренде этим летом открытый живот. Речь идет не только о низкой посадке юбок, джинсов и брюк, но и о разрезах на кофтах. Эксперт советует, чтобы такие вещи сидели по фигуре или были на размер меньше. В моду также вернутся рукава-буфы, рюши, корсеты и драпировки, накладные карманы. Обороты начнет набирать Total denim и современный гранж.

Александрова рекомендует среди материалов выбирать кожу, мелко гофрированную ткань, атлас, бархат, велюр и трикотаж. В тренде также будут пайетки и блестящие фактуры, макраме, вышивка по ткани. Ивченко добавила, что стоит присмотреться к полупрозрачным вещам.

Технолог-колорист Кирилл Родионов ранее рассказал, что весной 2023 года трендами окрашивания будут техники AirTouch, которые представляют собой эффект растрепанных волос, мелирования — от легких переливов до резкого контраста и плавный переход цвета от темного к светлому. По его словам, следует отталкиваться от длины волос при выборе цвета и техники окрашивания.