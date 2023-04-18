Парикмахер рассказал о весенних трендах в окрашивании волос Парикмахер Родионов назвал AirTouch одной из модных техник окрашивания весной

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Весной 2023 года трендами окрашивания будут техники AirTouch, которые представляют собой эффект растрепанных волос, мелирования — от легких переливов до резкого контраста и плавный переход цвета от темного к светлому, рассказал технолог-колорист Кирилл Родионов. В разговоре с «Вестями Подмосковья» он посоветовал отталкиваться при выборе цвета и техники окрашивания от длины волос.

На коротких волосах лучше смотрятся однотонные техники — акцент лучше сделать не на рельеф, а на сложность цвета, его глубину или необычность. В коротких формах прекрасно смотрятся тотл-блонд и глубокие темные оттенки. Длинные волосы — это огромное поле для различных техник — здесь оттенки варьируются от холодных перламутровых и пепельных до ярких золотисто-медных, — пояснил специалист.

Колорист отметил, что эффект выгоревших у лица волос также остается в моде в этом сезоне. Также он посоветовал присмотреться к скрытому окрашиванию прядей яркими цветами по всей голове или на определенных частях прически. Специалист уточнил, что при укладке пряди будут эффектно выделяться.

По словам Родионова, при окрашивании важно учитывать цвет кожи, глаз и то, какой у человека натуральный оттенок волос. Он пояснил, что в настоящее время многие техники пользуются популярностью, поэтому при выборе нужно руководствоваться своими внутренними ощущениями, а при сомнениях всегда можно проконсультироваться со специалистами в этой области.

Трихолог Екатерина Денисова ранее предупредила о сечении кончиков из-за соблюдения строгих диет. По ее словам, из-за ограничений в рационе сокращается количество белка и важных элементов в организме, которые участвуют в плетении волосяного полотна и укрепляют волосы.