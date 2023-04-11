Трихолог перечислила причины сечения кончиков волос Трихолог Денисова назвала строгие диеты одной из причин сечения кончиков волос

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Кончики волос могут сечься из-за соблюдения строгих диет, предупредила трихолог Екатерина Денисова. В разговоре с «Москвой 24» она пояснила, что из-за ограничений в рационе сокращается количество белка и важных элементов в организме, которые участвуют в плетении волосяного полотна и укрепляют волосы.

Ограничения в питании могут приводить к дефициту белка и важных элементов, которые участвуют в плетении волосяного полотна и формировании необходимых связей, придающих крепость, — отметила специалист.

По словам трихолога, волосы могут становиться ломкими и сухими из-за частого использования плойки или фена. Так, кончики секутся из-за слишком горячего воздуха при сушке волос или же при резкой смене температур. Спровоцировать сечение может воздействие красителей с высокопроцентными окислителями, поэтому необходимо тщательно ухаживать за волосами и применять кондиционеры, маски, сыворотки и масла. Денисова порекомендовала избегать воздействия прямых солнечных лучей и надевать головные уборы в жаркую погоду.

Трихолог пояснила, что сечение может сохраниться даже после исключения всех этих факторов воздействия. В таком случае следует пройти обследование у специалиста на наличие заболеваний кожи головы, влияющих на работу фолликула.

Врач-трихолог Татьяна Егорова ранее предупредила, что электризация волос может возникнуть из-за их сухости и тонкости. По ее словам, чешуйки волос неплотно прилегают друг к другу, из-за чего в их пустотах образовывается заряд.