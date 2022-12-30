Стилист Лисовец рассказал, от каких вещей нужно отказаться в 2023 году Стилист Лисовец посоветовал сменить спортивную одежду на платья и пиджаки в 2023 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владислав Лисовец

В 2023 году в моду вернется женственность и элегантность, по этой причине в наступающем году произойдет постепенных отход от спортивной одежды, заявил NEWS.ru стилист Владислав Лисовец. Вместо худи, спортивных штанов и кроссовок он посоветовал сделать выбор в пользу платьев, пиджаков и жакетов. Более того, по-прежнему сохранится тренд на 2000-е годы, поэтому все так же стильно будет носить джинсы, но не на заниженной талии.

Много открытого тела, джинсы, но не заниженной талии, а с другой стороны бархатные ткани, очень много люрекса, подчеркивающие сексуальность прозрачные кружевные ткани, но при этом не слишком вульгарно. В моду возвращается женственность, жакеты становятся более приталенными. Мы уходим от спортивной одежды, убираем худи, спортивные штаны и кроссовки и больше обращаем внимание на каблук, ботильоны и босоножки. Это все про элегантность и женственность, — отметил Лисовец.

В следующем году можно смело миксовать цвета, не бояться делать смелые образы совсем несочетаемыми оттенками. Модные цвета этого года (красный, розовый, голубой, бледно сиреневый, зеленый) стоит смешивать с желтым, бордовым и цветом хаки, подчеркнул стилист. Также в моде будут крупные очки и аксессуары, которые можно не всегда подбирать под общий наряд.

Актуальны будут высокие сапоги, мини-платья, если у вас хорошие ноги. Постепенно в моду возвращается элегантность и сексуальность. Брюки нужно носить прямые, никаких узких. Чем больше вы ходите в пиджаках, жакетах, тем будет лучше. Вы будете проще и интереснее выглядеть весь год, — посоветовал Лисовец.

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