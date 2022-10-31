Стилист назвал две главные зимние вещи для жителей мегаполисов Стилист Лисовец назвал главными зимними вещами для мегаполиса тонкий пуховик и массивный шарф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждый житель мегаполиса должен иметь в своём гардеробе две вещи, которые помогут адаптироваться к перепадам температуры зимой, — это очень тонкий пуховик и большой массивный шарф, рассказал «Радио 1» стилист и телеведущий Владислав Лисовец.

Самое простое и удобное — очень тонкий пуховик, который вы будете носить под пальто, под плащ — под любую одежду. Он для тепла, его не видно. Как только вы заходите в помещение, его можно снять. Если вы часто гуляете по торговому центру, вы его снимаете, и он не занимает много места, — пояснил Лисовец.

По словам стилиста, второй необходимый аксессуар, который каждый житель большого города просто обязан иметь в холода в своём гардеробе, — это объёмный массивный шарф. Как уточнил телеведущий, такой шарф можно очень быстро снять и надеть в зависимости о того, где находится человек — в помещении или на улице.

Лисовец ранее рассказал, что главной ошибкой россиян в выборе осенней одежды является подбор вещей по цвету и тканям. Он также отметил, что не стоит оголяться в угоду моде, поскольку многие образы были созданы не для русской погоды. Специалист призвал не бояться многослойности, ведь она в настоящее время выходит на первый план.

По словам стилиста, осенью в моде будет рок-н-ролл, диско и элегантная женственность. Однако он подчеркнул, что при выборе образа в первую очередь стоит ориентироваться на погоду на улице. Даже если на термометре минусовая погода, можно одеваться стильно, однако ради того, чтобы интересно выглядеть, замерзать точно не нужно, добавил Лисовец.