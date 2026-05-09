Стейки из рыбки на мангале — вкусный пикник без лишних хлопот. Минимум маринования, максимум вкуса

Стейки из рыбки на мангале — вкусный пикник без лишних хлопот. Минимум маринования, максимум вкуса

Красная рыба на углях — это всегда праздник. Но чтобы он удался, важны три вещи: правильные угли, качественный маринад и точное время. Делимся рецептом, где каждый из этих пунктов доведен до совершенства.

Что понадобится

Стейки форели — 4 шт. (по 250 г), лимон — 1 шт., апельсин — 1 шт., масло оливковое — 3 ст. л., тимьян сушеный — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Стейки форели мою, тщательно обсушиваю бумажными полотенцами и выкладываю в один слой в глубокую миску. Для маринада с лимона и апельсина мелкой теркой снимаю цедру (не задевая белый горький слой), затем выжимаю сок в отдельную пиалу.

Смешиваю сок с цедрой, оливковым маслом, солью, перцем и тимьяном, слегка взбиваю вилкой до полного растворения соли. Заливаю полученной смесью рыбу, аккуратно перемешиваю, чтобы каждый стейк был покрыт маринадом, и оставляю на 40 минут.

Перед жаркой слегка промакиваю стейки салфеткой, чтобы убрать излишки влаги, и выкладываю на решетку. Жарю на мангале над углями средней температуры (не раскаленными!) по 5–7 минут с каждой стороны до появления аппетитной золотистой корочки.

Главное — не передержать, чтобы рыба осталась сочной. Подаю немедленно, полив оставшимся маринадом или соусом на ваш вкус.