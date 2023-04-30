«Человеку-выблевку» объявили войну в Старом Осколе Скульптуру «человека-выблевка» не будут убирать из Центра современного искусства Старого Оскола

Фото: Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»

Из Центра современного искусства «Быль» в Старом Осколе не будут убирать скульптуру «человека-выблевка», как ее прозвали местные жители, создавшие петицию против экспоната. Как сообщила изданию «Подъем» руководитель центра Светлана Богдановская, официальных жалоб на творение екатеринбургской художницы Ксении Маркеловой не поступало, а требования убрать скульптуру с выставки «Не доверяйте тишине, она обманчива» являются следствием дезинформации в соцсетях. Она подчеркнула, что скульптуру хотят сохранить, чтобы не нарушать концепцию экспозиции.

Хотелось бы отметить, что не в скульптуре дело, ведь она сделана очень талантливой художницей и несет в себе интересную идею о взаимодействии с собственными страхами. Это невинная работа, посвященная просмотру киноужастиков, — объяснила Богдановская.

Руководитель центра «Быль» рассказала, что на открытии выставки некто без ведома авторов экспозиции пересадил «человека-выблевка» на другое место и распространил ложную информацию в соцсетях. Богдановская подчеркнула, что зрителям ЦИС рассказывают о работе каждого мастера и планируют в том числе более подробно раскрыть идею автора этой скульптуры.

Авторы петиции также требовали сменить руководство центра, недавно открывшегося на месте кинотеатра «Быль». Богдановская отметила, что прошла конкурсный отбор на руководящую должность и не относится к петиции всерьез.

Ранее ограничить «шокирующую подачу» в современном искусстве призывал патриарх Кирилл. На встрече с учредителями Консорциума ценностно-ориентированных образовательных организаций в 2019 году предстоятель РПЦ высказал мнение, что произведения искусства должны быть наполнены ценностным содержанием. Патриарх отметил, что «шок — это тоже своего рода феномен», но чтобы не навредить, это «должно иметь ограниченный характер», пояснил Кирилл.