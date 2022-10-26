Стандартный подход: в ГД хотят унифицировать помощь семьям мобилизованных На данный момент поддержка участников СВО в каждом регионе происходит по-своему

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Государственной думе предложили выработать единый стандарт помощи семьям участников специальной военной операции на Украине, выяснил NEWS.ru. По словам депутатов, сегодня уже существуют самые разные меры поддержки, однако они до сих пор не сведены в единую систему и подчас отличаются в зависимости от региона. Парламентарии полагают, что появление закрепленной на законодательном уровне программы позволит избежать множества конфликтов и позитивно скажется на социальном самочувствии россиян.

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На сегодняшний день меры поддержки семей участников СВО разнятся от региона к региону. Например, глава Башкирии Радий Хабиров утвердил план мероприятий по оказанию помощи семьям участников спецоперации из республики. Всего в перечне 30 мероприятий. В их числе — направление дошкольников в детсады без очереди, освобождение семей военнослужащих от платы за детсады, зачисление детей участников в группы продленного дня без очереди и без оплаты. Минторгу региона поручено обеспечить детей участников СВО до трех лет продуктами молочной кухни, а местный Минтранс должен обеспечить детям бесплатный проезд на городском транспорте во время учебы. Власти Санкт-Петербурга намерены предоставлять семьям бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря.

Однако самым внушительным выглядит московский пакет помощи, который ранее ввел Сергей Собянин. Большинство пунктов из указа мэра столицы касаются помощи семьям с детьми. Например, дети мобилизованного получают льготы по зачислению в детские сады, имеют право на внеочередной перевод в другой детский сад или школу, приближенные к месту жительства семьи. Родители освобождаются от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов. Кроме того, школьников из таких семей Собянин пообещал кормить бесплатно два раза в день. Студентов тоже накормят за счет бюджета российской столицы. В пакете также перечислены меры поддержки для пожилых родственников мобилизованного, инвалидов и детей-инвалидов.

Власти многих регионов ранее объявили о местных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральным: по президентскому указу ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.

Кроме того, ранее успели «отличиться» власти Сахалинской области и Тувы. В первом случае семьям мобилизованных чиновники выдали по пять килограммов замороженной рыбы — минтая или камбалы. Тувинские же власти не придумали ничего лучше, как презентовать женам и матерям военных по живому барану.

В Государственной думе утверждают: большинство мер поддержки семей участников СВО действительно не окажутся лишними. Однако для избежания перекосов и пресловутых «перегибов на местах» в нижней палате парламента предлагают унифицировать помощь.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Помощь по стандарту

По мнению заместителя председателя думского комитета по охране здоровья Алексея Куринного, законодателям сегодня следует разработать единый социальный стандарт. Об этом он рассказал в разговоре с NEWS.ru.

Скидки в государственных и муниципальных организациях — это уже меры социальной поддержки. Конечно, они должны быть универсальны. Правильным был бы вариант некоего социального стандарта, который формировался бы на федеральном уровне и транслировался (желательно с финансовой помощью) на регионы, — заявил NEWS.ru Куринный.

То же, по его словам, относится и к единому варианту выплат и мер социальной поддержки мобилизованным:

Всё-таки военнослужащие и ветераны боевых действий — это общефедеральная категория, а не воины отдельных княжеских дружин и территорий с разными финансовыми возможностями.

С Куринным соглашается заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по экономической политике Артём Кирьянов. По его словам, в парламенте вопросы поддержки участников СВО и членов их семей, безусловно, занимают одно из центральных мест. Кирьянов полагает, что многое еще предстоит решить, о многом договориться исходя из бюджетных возможностей.

На мой взгляд, было бы полезно разработать комплексную программу для детей участников СВО, связанную и с помощью в дальнейшем при рождении детей, и с их образованием и воспитанием в самом широком смысле. Дети должны гордиться своими отцами, — пояснил NEWS.ru Кирьянов.

Так, говорит депутат, при рождении ребенка участнику СВО могла бы полагаться дополнительная единовременная помощь, сопоставимая с размером материнского капитала. В дальнейшем, продолжает Кирьянов, в части нефинансовых льгот речь могла бы идти о зачислении в детский сад и школу по выбору родителя в приоритетном порядке, компенсации стоимости дополнительного образования, специальных тарифах/бесплатном проезде детей по территории Российской Федерации.

Справедливо было бы предложить детям участников специальной операции зачисление в суворовские училища, содержание за счет бюджета. Для тех детей, которые потеряли отца, меры поддержки должны быть серьезнее и шире, например, обучение в вузе по выбору за счет бюджета с предоставлением стипендии и возможности проживания в любом городе страны, — уверен собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тем временем поддержать коллег уже готовы и в верхней палате парламента. Льготы для военнослужащих — это абсолютно нормальная и справедливая практика, государство обязано поддерживать граждан, которые встали на его защиту, заявил NEWS.ru член Совета Федерации Айрат Гибатдинов.

В рамках единого стандарта сенатор считает разумным рассмотреть возможность предоставления военнослужащим или их детям права на поступление в вуз на бюджетной основе. В целом, отметил Гибатдинов, сейчас правительство РФ уже рассматривает внедрение дополнительных мер поддержки для российских военнослужащих.

В принципе, основные гарантии и так устанавливаются федеральным законодательством, объясняет в разговоре с NEWS.ru руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. По его словам, это и размер денежного содержания, и различные денежные выплаты. Кроме того, подчеркнул эксперт, накануне Госдума приняла дополнительные гарантии для мобилизованных. Среди них гарантии трудовых прав, кредитные каникулы, отмены штрафов за неоплату жилищно-коммунальных услуг.

Иванов также пояснил, что субъекты Федерации могут устанавливать только дополнительные гарантии исходя из своих финансово-экономических возможностей, в том числе единовременные выплаты, социальные льготы членам семей военнослужащих, льготы по оплате услуг ЖКХ.

По данным ВЦИОМа, на протяжении постоянного мониторинга общественная поддержка решения о проведении специальной военной операции на Украине остается стабильно высокой и находится в диапазоне 70–73%.