https://static.news.ru/photo/7e9b6b3e-c595-11e9-a1fd-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Оскорбительное заявление в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой появилось в Twitter историка Александра Сытина.

Кокаин мой, кокаин, любит девочка мужчин — гласит сообщение.

При этом аккаунт не имеет голубой галки от Twitter, пишет « Царьград ТВ ». Это означает, что страница не признана официальной и не факт, что она принадлежит именно Сытину. При этом историк и сам не раз заявлял, что у него нет аккаунта в данной социальной сети.

Сытин часто появляется на российских телеканалах. Он принимает участие в политических ток-шоу и отстаивает спорные вопросы на грани русофобии.

Ранее News.ru писал, что Захарова посетила урок кавказских танцев во время форума «Машук — 2019» и станцевала лезгинку.