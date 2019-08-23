https://static.news.ru/photo/7e9b6b3e-c595-11e9-a1fd-fa163e074e61_660.jpgМария ЗахароваФото: Сергей Булкин/News.ru
Оскорбительное заявление в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой появилось в Twitter историка Александра Сытина.
Кокаин мой, кокаин, любит девочка мужчин — гласит сообщение.
При этом аккаунт не имеет голубой галки от Twitter, пишет «Царьград ТВ». Это означает, что страница не признана официальной и не факт, что она принадлежит именно Сытину. При этом историк и сам не раз заявлял, что у него нет аккаунта в данной социальной сети.