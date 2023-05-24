Стало известно, заработали ли штрафы за нарушение закона о рекламе в Сети Президент АРИР Омельницкий заявил, что штрафы за неисполнение новых норм закона о рекламе в Интернет пока не выписывают

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон о маркировке Интернет-рекламы вступил в силу с 1 сентября 2022 года, и с этого момента он уже работает в России, однако штрафы за его нарушения пока не выписываются, заявил NEWS.ru на полях Российского Интернет Форума Президент Ассоциации развития интерактивные рекламы (АРАР) Борис Омельницкий. По его словам, процесс внедрения закона еще не окончен.

С 1 сентября 2022 года в соответствии с принятым законом все участники рынка интернет-рекламы начали передавать данные о размещаемых в сети креативах в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). Данная инициатива должна помочь решить важный для рынка цифровых коммуникаций вопрос - обеспечить прозрачность и конфиденциальность данных. По словам Омельницкого, после того, как закон заработает, даже ошибки в передаче сведений за рекламную кампанию будут караться штрафами от 10 до 300 тысяч рублей.

Моя точка зрения в том, что необходимо не наказывать кого-либо за какие-нибудь технологические, технические или человеческие ошибки, а создать такой процесс, чтобы добропорядочные рекламодатель мог, допустим, заранее увидеть или получить предупреждение о том, что какие-то сведения у него не совпадают или кажутся недостоверными, чтобы он смог это исправить, — отметил Омельницкий.

Ранее депутат ГД, координатор депутатской группы ГД по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов заявил, что в России необходимо внедрить «великий китайский файрвол» — систему контроля и фильтрации сетевого трафика. Он объяснил, что Пекин блокирует «по ключевым словам» провокационную информацию, а также запретил в стране зарубежные соцсети и порталы: Twiiter, YouTube.