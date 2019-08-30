https://static.news.ru/photo/b9d31458-cad2-11e9-bd96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Покупка нового смартфона будет стоить российскому учителю пяти месяцев экономии. Именно в течение такого срока ему придётся откладывать всю зарплату.

Расчёты сделаны, исходя из того, что новый Apple iPhone модели XS Max 512 ГБ стоит 123 тысячи рублей, а средняя зарплата учителя в РФ составляет 25837 рублей. Этих цифр придерживался интернет-сервис «Авито Работа» в ходе исследования, основанного на данных о зарплатных предложениях, сообщает РИА Новости .

Быстрее всех в России скопить на новый смартфон могут учителя Москвы и Санкт-Петербурга. Заплаты в столицах позволяют им откладывать деньги лишь три и четыре месяца соответственно.

Наихудшая ситуация в этом плане наблюдается в Саратове, Тольятти, Омске и Воронеже. Исходя из средней зарплаты в этих регионах, которая составляет около 18 тысяч рублей, им придётся копить на iPhone семь месяцев.

Ранее News.ru сообщал, что Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили перечень норм поведения учителей в социальных сетях. Согласно новой редакции кодекса этики педагогических работников, который был направлен региональным властям, педагогам рекомендуется не публиковать в Сети информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей. Речь идёт о порнографических материалах, способах самоубийства, использовании мата, пропаганде употребления алкогольных напитков и наркотиков.