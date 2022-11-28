Стало известно, сколько россиян с марта стали экономить на еде ВЦИОМ: 24% россиян стали больше экономить на еде с марта 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 24% россиян заявили о том, что с марта 2022 года они начали больше экономить на еде. Еще 11% сообщили, что скорее согласны с данным утверждением. Результаты соцопроса приводит РИА Новости.

По данным исследования, среди 24%, заявивших об экономии на еде, 26% — граждане 18–24 лет, 22% — люди в возраста от 35 до 44 лет. При этом не согласны с тем, что стали экономить на еде, 51% опрошенных.

Кроме того, 32% респондентов сообщили о том, что они стали экономить на парикмахерских, косметике и салонах красоты. Не согласны с этим утверждением 27%. Еще 39% сообщили, что для них данный вопрос не актуален.

По словам директора «ВЦИОМ-консалтинга» Алексея Верижникова, так называемое сберегательное поведение является одним из адаптивных паттернов «периода турбулентности». Оно включает в себя не только экономию средств, но и поведение «умного покупателя», который стремится покупать схожие товары за меньшие деньги или предпочитает качество вместо престижа.

Данные опроса ВЦИОМ 25 ноября показали, что уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за последнюю неделю повысился на 0,7% и составляет 78,7%. Показатель одобрения деятельности главы государства вырос на 1,3% и достиг 75% после спада на 2,1% на предшествующей неделе подсчетов. Деятельность правительства РФ одобряют 49,1% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 52,8% респондентов.