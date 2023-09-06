Стало известно, сколько россиян переживают глубокую депрессию АСИ: 15 миллионов россиян находятся в глубокой депрессии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 15 млн россиян в настоящее время пребывают в состоянии глубокой депрессии, это почти 10% от всего населения, сообщает Агентство стратегических инициатив (АСИ) со ссылкой на соответствующее исследование. Среди основных причин депрессии фигурируют длительная болезнь, смерть близкого и крупный кредит. В исследовании приняли участие около 40 тысяч человек.

В состоянии глубокой депрессии находятся почти 10% граждан — около 15 миллионов человек в стране. Среди самых массовых ситуаций — длительная тяжелая болезнь, смерть близкого человека и погашение крупного кредита, — говорится в исследовании.

Среди других причин депрессии называют одиночество и насилие в семье. С последним, по результатам исследования, ежегодно могут сталкиваться до 700 тысяч граждан, а испытав насилие единожды, человек будет попадать в подобную ситуацию регулярно. По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, в настоящее время депрессия является глобальным вызовом не только для России, необходимо получить понимание того, «как социальная политика сможет ответить на этот вызов».

Для дальнейшей работы в агентстве отобрали 50 жизненных ситуаций, по каждой из них «строятся гипотезы и подбираются решения». В ближайшее время АСИ намеревается запустить работу в регионах, предоставляя местным властям картину по их территории и указывая на наиболее насущные проблемы, снижающие качество жизни населения «здесь и сейчас».

Ранее врач-невролог Галина Данилевская объяснила, что состояние тревоги, представляющее собой беспредметный страх, может быть вызвано наличием вредных привычек, таких как курение, злоупотребление алкоголем, пристрастие к сладкому или азартным играм. Она посоветовала отказаться от них, чтобы победить тревожность.