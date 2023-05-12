Стало известно, сколько россиян ожидают улучшения жизни в стране ФОМ: около трети граждан ждут улучшения жизни в России через полгода-год

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Около трети (31%) россиян ожидают улучшения жизни в стране через полгода-год, как показали результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на сайте организации. Согласно результатам исследования, чуть больше трети опрошенных признались, что не ждут каких-либо перемен.

31% опрошенных (из них 39% самых молодых) считают, что в ближайшие полгода-год жизнь в стране станет лучше, 16% уверены в обратном, 34% россиян полагают, что все останется без изменений, — говорится в отчете ФОМ.

При этом улучшения в жизни своей семьи в ближайшем будущем ожидают 36% респондентов, при этом 7% ожидают ухудшения, 41% не предвидит изменений.

Исследование проводилось 14–16 и 21–23 апреля среди жителей 53 регионов РФ в 104 населенных пунктах. Всего были опрошены 1500 респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,6%.

21 апреля ВЦИОМ сообщил, что уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину среди граждан вырос до 80,1%. Социологи отмечали, что неделей ранее аналогичный показатель был на 0,4 процентного пункта ниже.

Ранее в ходе опроса ВЦИОМа большинство россиян (65%) назвали День Победы самым важным праздником. При этом 58% опрошенных назвали важным праздником Новый год, 29% — Пасху, 22% — Международный женский день, 20% — Рождество и 17% — День защитника Отечества.