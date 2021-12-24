Стало известно, сколько россиян будут работать в новогодние праздники

Примерно 47% россиян намерены работать или подрабатывать в период новогодних праздников. Как сообщается в опросе сервиса «Работа.ру», данные которого цитируют «Известия», этот показатель стал ниже по сравнению с 2019 и 2020 годами, когда он составлял 58% и 54% соответственно.

Среди тех, кто не планирует отдыхать, 31% будут работать пятидневную рабочую неделю. 24% опрошенных рассказали, что будут работать по сменному графику, 20% участников сообщили о гибком графике.

Ещё один вопрос касался самых востребованных профессий в праздники. 56% заявили, что ими станут специальности продавцов и кассиров, на втором месте оказались курьеры (49%), а на третьем — водители такси (38%).

Ранее сообщалось, что треть граждан России не знали о том, что власти объявили 31 декабря выходным днём в 2021-м. Согласно опросу, проведённому сервисом «Работа.ру», в последний день года работать придётся 15% россиян, в основном это занятые в сфере ретейла. В свой дополнительный выходной почти половина (45%) опрошенных будут заняты приготовлением угощений для новогоднего стола. 29% планируют отдыхать и ждать праздника. Ещё 7% россиян намерены отправиться в другой город или в другую страну, чтобы отметить праздники.