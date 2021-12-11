О выходном 31 декабря не знала треть россиян

Треть граждан России не знали о том, что власти объявили 31 декабря выходным днём, сообщило РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру». В последний день года работать придётся 15% россиян. В основном это занятые в сфере ретейла (80%).

В прошлые годы жители России работали в этот день чаще. Полный рабочий день отрабатывали 29% опрошенных, сокращённый — 27%. Лишь четверть участников исследования отметили, что и раньше отдыхали в последний день декабря, а 19% рассказали, что иногда они ходили на работу, а иногда — нет, — сказано в исследовании.

В свой дополнительный выходной почти половина (45%) опрошенных будут заняты приготовлением угощений для новогоднего стола. 29% респондентов планируют отдыхать и ждать праздника. Несмотря на пандемию, 7% россиян заявили, что намерены отправится в другой город или в другую страну, чтобы отметить праздники.

Ранее руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников рассказал, что для сохранения значительной части семейного бюджета к Новому году необходимо отказаться от покупки дорожающих к празднику продуктов для новогоднего стола. Он добавил, что эти деньги лучше всего потратить на подарки близким.