Стало известно, сколько привитых «ЭпиВакКороной» заболели
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
20:04, 03 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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По данным государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», спустя 21 день после второй прививки «ЭпиВакКороной» заболели 0,59% вакцинированных. Об этом сообщил ТАСС.
На основе данных, полученных с начала вакцинации на территории РФ, показано, что доля заболевших через 21 день после получения второй дозы вакцины составила 0,66% для «ГамКовидВак» («Спутник V». — NEWS.ru), 0,59% — для «ЭпиВакКороны» и 0,27% — для «КовиВак», — утверждает «Вектор».
Также стало известно, что среди получивших один компонент вакцины доля заболевших — 0,79% для «Спутника V», 1,3% — для «ЭпиВакКороны» и 0,93% — для «КовиВака». Это показывает, что все российские вакцины достаточно эффективны, по мнению специалистов «Вектора».
Высоко оценил эффективность отечественных вакцин против штаммов «дельта» и «дельта плюс» руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов.
Ранее член инициативной группы участников клинических испытаний препарата Андрей Криницкий заявил, что «Вектор» нарушил обещание поделиться результатами испытаний.