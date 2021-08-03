16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Стало известно, сколько привитых «ЭпиВакКороной» заболели

20:04, 03 августа 2021
Стало известно, сколько привитых «ЭпиВакКороной» заболели Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

По данным государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», спустя 21 день после второй прививки «ЭпиВакКороной» заболели 0,59% вакцинированных. Об этом сообщил ТАСС.

На основе данных, полученных с начала вакцинации на территории РФ, показано, что доля заболевших через 21 день после получения второй дозы вакцины составила 0,66% для «ГамКовидВак» («Спутник V». — NEWS.ru), 0,59% — для «ЭпиВакКороны» и 0,27% — для «КовиВак», — утверждает «Вектор».

Также стало известно, что среди получивших один компонент вакцины доля заболевших — 0,79% для «Спутника V», 1,3% — для «ЭпиВакКороны» и 0,93% — для «КовиВака». Это показывает, что все российские вакцины достаточно эффективны, по мнению специалистов «Вектора».

Высоко оценил эффективность отечественных вакцин против штаммов «дельта» и «дельта плюс» руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов.

Ранее член инициативной группы участников клинических испытаний препарата Андрей Криницкий заявил, что «Вектор» нарушил обещание поделиться результатами испытаний.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео