Стало известно, сколько привитых «ЭпиВакКороной» заболели

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Социологи Левада-Центра (внесён Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) выяснили, что 58% опрошенных не изменят отношение к СМИ, политику или некоммерческой организации, если те окажутся в списке иноагентов. Исследование появилось на сайте Левада-Центра.

Почти столько же граждан (57%) о законе «об иноагентах» не знают, 31% что-то слышали, и только 11% хорошо представляют, что он значит. Пользователи Интернета осведомлены лучше телезрителей: 58% против 36%....