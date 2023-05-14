«Погасила мизерную часть»: Бастрыкин оценил положение Блиновской СК РФ: Блиновская в рамках уголовного дела выплатила 10 млн рублей из более чем 918 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения в Пресненском суде

Блогер Елена Блиновская в рамках уголовного дела выплатила только 10 млн из более чем 918 млн рублей неуплаченных налогов, сообщил ТАСС в рамках Петербургского международного юридического форума глава СК РФ Александр Бастрыкин. До этого основательница «Марафона желаний» заявила на допросе, что готова компенсировать нанесенный ущерб в полном объеме.

Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 млн рублей из 918,9 млн рублей, — сказал он.

Ранее суд признал законным арест счетов блогера Елены Блиновской и ее мужа Алексея в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. На счетах блогера находятся сотни миллионов рублей. В апреле следователи возбудили против Блиновской уголовное дело, она признала вину в экономических преступлениях, а позже была заключена под домашний арест.

В начале мая глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в России начались блокировки счетов блогеров за неуплату налогов. Она предрекла новые громкие инциденты, связанные с неуплатой налогов известными блогерами. Имена заинтересовавших ФНС знаменитостей Мизулина не назвала.