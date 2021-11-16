Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать в 2022 году

Российский Минтруд утвердил производственный календарь на 2022 год. Согласно плану, новогодние каникулы продлятся с 31 декабря до 9 января. Всего в 2022 году россияне будут отдыхать 118 дней, сообщается в Telegram-канале портала URA.RU.
В феврале
Ранее экономист Андрей Колганов посоветовал, как грамотно распределить средства и не оказаться в сложной ситуации безденежья во время новогодних праздников. По словам специалиста, спасти положение может подработка или разумная экономия. Расходы предлагается свести к необходимому минимуму и дарить на праздники максимально экономичные символические подарки, чтобы проявить внимание.
В свою очередь исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала, какие туры чаще всего бронируют россияне на новогодние праздники. Это Куба, Турция, ОАЭ, Мальдивы, Доминикана и Крым.