Стало известно, с какими странами СНГ Россия отменит роуминг «Ведомости»: Россия к 2025 году отменит роуминг c Арменией, Казахстаном и Киргизией

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Россия отменит международный сотовый роуминг с Арменией, Казахстаном и Киргизией, которые входят в Евразийский экономический союз. Произойти это должно к 2025 году, сообщают «Ведомости».

Издание сослалось на приложение к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленное в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития России.

Россия отменит международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 года, — цитирует издание документ.

По данным «Ведомостей», в настоящее время в Армении у оператора Tele2 все входящие звонки и исходящие на все номера России стоят — 22 рубля в минуту, у МТС входящие звонки в Армении стоят 1,23 рубля в минуту, исходящие — 7,49 рубля в минуту.

Ранее замглавы министерства цифрового развития Дмитрий Ким сообщил, что связь от российских мобильных операторов работает в четырех новых регионах России. «Билайн», «Мегафон» и Tele2 работают без роуминга, а МТС предоставляет услуги через донецкого оператора «Феникс». По его словам, министерство контролирует качество связи и придерживается дорожной карты по повышению качества услуг связи в четырех упомянутых субъектах.