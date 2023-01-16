В Минцифре рассказали о работе российских операторов связи в новых регионах Замглавы Минцифры Ким: Мобильная связь российских операторов работает во всех новых регионах

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

г. Мариуполь

Связь от российских мобильных операторов работает во всех четырех новых регионах, передает РИА Новости со ссылкой на замглавы министерства цифрового развития Дмитрия Кима. «Билайн», «Мегафон» и Tele2 работают без роуминга, а МТС предоставляет услуги через донецкого оператора «Феникс».

Запорожская, Херсонская, Луганская Донецкая - на территории всех четырех субъектов сейчас работает мобильная связь от наших операторов, на текущий момент все работает… МТС работает на сети "Феникса" с 13 декабря, если мне память не изменяет, — заявил Ким.

По его словам, министерство контролирует качество связи в регионах и придерживается дорожной карты по повышению качества услуг связи в четырех упомянутых субъектах.

Еще в мае советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщал, что Запорожская и Херсонская области перешли на использование только российской мобильной связи и интернета. В августе министерства связи ДНР сообщало о переводе кодов для телефонов стационарной связи на российский формат.