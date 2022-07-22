Стало известно, разрушает ли сахар полезные свойства чая Диетолог Круглова развеяла миф о разрушительном влиянии сахара на свойства чая

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Добавление сахара в чай не разрушает полезные свойства напитка, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Эксперт объяснила, что витамины, антиоксиданты, а также тонизирующие качества не страдают, если чай «подсластить».

Полезные свойства чая, витамины сохраняются и антиоксиданты под действием сахара не разрушаются. Он также будет тонизировать, содержание кофеина не снизится. Однако мы получим дополнительный сахар, а про него понятно — его количество стоит ограничить, — отметила Круглова.

Она подчеркнула, что чай воздействует на центральную нервную систему не так «активно», как кофе — чай тонизирует не так ярко, но более продолжительное время, в отличие от кофе. Диетолог также посоветовала людям, чувствительным к кофеину, пить именно чай. Эксперт напомнила и о полезный свойствах антиоксидантов, содержащихся в чае: профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, «а также есть данные, что хорошо влияют на кожу, волосы и ногти».