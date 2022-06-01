Стало известно, почему внешне здоровые дети неожиданно погибают в школах Педиатр Кашаба: дети ходят в школу как на работу и испытывают сильный стресс

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Дети ходят в школу как на работу, они проводят там минимум по восемь часов в день, такой фактор стресса приводит к ухудшению здоровья ребенка, считает педиатр Игорь Кашаба. По его мнению, нагрузки, которые испытывают современные дети, не соответствуют их возрастной норме. Таким образом медик ответил на вопрос «Царьграда», почему внешне здоровые дети неожиданно погибают в школах.

Нагрузки, которые испытывают дети, попадая в школу, то есть в тот самый период, когда они активно растут, формируются органы, формируется тело, не соответствуют возрастным нормам. И совокупность этих факторов, которые на них воздействуют, дает статистический рост заболеваемости, — подчеркнул Кашаба.

Медик также добавил, что после 1990-х годов образовалась «патологическая петля»: дети, которые росли во времена перестройки, питались некачественными продуктами и испытывали сильный стресс. В результате, пояснил педиатр, они выросли не очень здоровыми.

Не очень здоровые родители рождают не очень здорового ребенка. Если мы этот круг не разорвем, то получим спираль с отрицательным значением, — предупредил Кашаба.

Ранее психолог Юлия Хадарцева посоветовала родителям «снизить важность оценки и убрать контроль» в период сдачи ЕГЭ, а также «поговорить с ребенком и сказать, что в экзамене нет ничего страшного — все его сдавали и со всеми всё в порядке». Эксперт добавила, что так можно избежать у выпускников нервного срыва на фоне итоговых испытаний.