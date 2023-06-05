Стало известно, почему нельзя трогать дверные ручки в туалете В Роспотребнадзоре назвали дверные ручки самой грязной частью общественных туалетов

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Самыми грязными частями общественных туалетов являются дверные ручки, кнопки сливного бачка и пол. Это связано с тем, что там накапливается основная масса фекальных бактерий, предупредили «МК в Чите» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю. В ведомстве уточнили, что больше всего среди них кишечных палочек.

Самые грязные места в общественном туалете — дверные ручки, кнопка слива, а также пол. Основная масса микроорганизмов, которые там обитают, — фекальные бактерии. Больше всего среди них кишечных палочек, — рассказали в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре уточнили, что эти бактерии представляют опасность в том случае, если по каким-то причинам чрезмерно размножатся. Кроме того, в общественном туалете есть риск столкнуться с сальмонеллой и стафилококком.

В ведомстве порекомендовали не паниковать. С такими микробами человек сталкивается постоянно: они есть на клавиатуре ноутбука, на телефонах, на поручнях в общественном транспорте и на ручках тележек в супермаркетах. Чтобы обезопасить себя, следует мыть руки после посещения туалета, не трогать грязными руками лицо и еду. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что заразиться инфекцией, передающейся половым путем, в туалете невозможно.

Возбудители гонореи и хламидиоза теряют способность заражать уже через 10 секунд. Так что подхватить ВИЧ, герпес, гонорею или еще что-то неприятное от общественного унитаза почти нереально, — заключили в пресс-службе.

Гинеколог Елена Близнюк ранее рассказала, что следует исключить незащищенный секс, пользоваться презервативами и соблюдать личную гигиену, чтобы не заразиться сифилисом. По ее словам, в особой группе риска находятся люди нетрадиционной сексуальной ориентации.