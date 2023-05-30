Стало известно, почему нельзя красить волосы детям Колорист Лисина предупредила о вреде окрашивания для структуры волос ребенка

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Родителям следует по возможности оттянуть момент окрашивания волос у ребенка, считает тренер-колорист Татьяна Лисина. Она рассказала «Газете.Ru», что на здоровье ребенка это никак не отразится, если только он не отравится парами порошка, но может негативно повлиять на структуру самого волоса. По словам специалиста, окрашивание может быть вредно не только для детей, но и для взрослых.

Важно понимать, что любое окрашивание — это всегда вред, и не важно, идет речь о ребенке или взрослом. <...> На здоровье самого ребенка окрашивание никак не повлияет, только если он не надышится парами порошка. Но для структуры волос окрашивание все же не благо, — подчеркнула колорист.

По ее словам, у детей волосы более эластичные и лучше напитаны микроэлементами, но при этом кутикулярный слой ничем не отличается от взрослого. Лисина предупредила, что в подростковом возрасте желание экспериментировать с цветом волос часто негативно сказывается на их состоянии. Это связано с тем, что дети самостоятельно могут использовать агрессивные красители или слишком долго держат краску. Колорист советует отвести ребенка в салон, где окрашивание сделают максимально щадящими средствами.

Стилист по прическам Елена Лукьянова посоветовала принимать витамины для отращивания длинных волос. Необходимо также делать массаж головы для усиления циркуляции крови. По словам эксперта, это стимулирует рост волос.