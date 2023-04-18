Россиянкам дали совет по отращиванию волос Стилист по прическам Лукьянова посоветовала принимать витамины во время отращивания волос

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Для отращивания длинных волос следует принимать витамины, чтобы волосы выглядели здоровыми, посоветовала россиянкам стилист по прическам Елена Лукьянова. В разговоре с KP.RU она пояснила, что необходимо делать массаж головы, чтобы усиливать циркуляцию крови. По словам эксперта, это стимулирует рост волос.

Для того, чтобы отрастить длинные и красивые волосы, нужно принимать витамины, еще может помочь массаж опущенной вниз головы. Кровь приливает, и активными массажными движениями мы усиливаем ее микроциркуляцию. Это стимулирует рост волос, — уточнила стилист.

По словам Лукьяновой, сейчас длинные волосы являются одним из основных трендов. Она отметила, что девушки стремятся отрастить волосы и придать им объем. По мнению стилиста, это желание возникает на подсознательном уровне, чтобы привлечь внимание мужчин. Эксперт добавила, что девушки стали чаще отдавать предпочтение косам вместо локонов и распущенных волос.

Технолог-колорист Кирилл Родионов ранее назвал технику AirTouch, которая представляет собой эффект растрепанных волос, мелирования и плавный переход цвета главными трендами окрашивания этой весной. По его словам, отталкиваться при выборе цвета следует от собственных ощущений, длины волос, цвета глаз и кожи.