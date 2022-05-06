Стало известно, почему не стоит покупать iPhone у неофициальных поставщиков

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На фоне западных санкций «серые» предприниматели ввозят в Россию смартфоны компании Apple для перепродажи, однако такие iPhone продаются по завышенной цене и не имеют гарантии, предупредил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он также подчеркнул, что перекупщики не платят налоги на свои товары и не сертифицируют смартфоны в России, пишет «360».

В чемоданы кладут коробки и приезжают. Формально продавать такую технику нельзя даже с рук, потому что она не сертифицирована в России, если говорить конкретно про новый IPhone SE. И ещё, привозя технику в чемодане, перевозчики не уплачивают налоги, они вывозят её как для личного использования, — рассказал Муртазин.

Он также добавил, что покупателям смартфонов с серого рынка не грозят проблемы с законом. Аналитик согласился с тем, что после утверждения параллельного импорта в России может увеличиться ассортимент зарубежных товаров, а цена на них — снизиться.

Параллельный импорт, конечно, может повлиять на ситуацию, когда он начнётся. Но в данный момент он не существует для России, — отметил Муртазин.

Ранее в России появился в продаже новый iPhone SE 2022 года, который Apple официально отказалась поставлять в страну. Бизнес начал ввозить товары западных брендов, которые ограничили свои поставки.