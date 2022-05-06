Неофициальные продажи нового iPhone начались в России

Фото Silas Stein/dpa/Global Look Press

В России появился в продаже новый iPhone SE 2022 года, который Apple официально отказалась поставлять в страну. Бизнес начал ввозить товары западных брендов, которые ограничили свои поставки, сообщают «Известия».

Товары пересекают границу полулегально, по существовавшим раньше «серым» схемам. Аналитик отмечают, что как только механизмы параллельного импорта заработают в полную силу, ассортимент продукции вырастет, а цены снизятся.

Некоторые продавцы нового смартфона Apple указывают страну, в которой были приобретены устройства. Среди них — ОАЭ и Австралия. В ОАЭ iPhone SE стоит порядка 37 тысяч рублей по курсу, в Австралии — около 40,5 тысячи рублей. На Ozon смартфон продают с наценкой в полтора раза и более — от 60 тысяч рублей.

Новые iPhone SE в отличие от параллельного импорта могли попасть в РФ по «серым» схемам. Параллельный импорт предполагает официальное прохождение таможни, уплату пошлин, отгрузку товара конкретному покупателю. «Серый» ввоз, как правило, не декларирует товары или выдаёт их за более дешёвые изделия. Смартфоны в страну могли завезти под видом упаковочных коробок к ним.

Эксперты считают, что в Россию ввезли относительно немного iPhone SE — до 1 тысячи аппаратов. Это бюджетная модель с маленьким экраном.

Сейчас «серый» импорт снизился до 15–20 тыс. устройств в месяц — в основном из азиатских стран и бывшего СНГ ввозят Samsung. Ввоз сократился из-за того, что перемещения товаров и людей через границы затруднены, да и особого спроса сейчас нет, — говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Впрочем ввозить в Россию начали на только смартфоны — продавцы на Avito предлагают купить Toyota Land Cruiser 2021 года выпуска за 8,5 млн рублей с доставкой из США, ОАЭ и Европы.

Ранее сообщалось, что цены на технику Apple в ряде российских магазинов упали на 30%. Цены снизились также и на некоторые модели Xiaomi и Samsung. Это связано с укреплением рубля.