Стало известно об отмене приговора фигуранту дела о крупнейшей взятке в МО «Коммерсант»: Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела о рекордной взятке в Минобороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский городской суд отменил приговор одному из фигурантов уголовного дела о крупнейшей взятке в Минобороны РФ Алексею Пожидаеву. Как сообщает «Коммерсант», в карточке дела в появилась формулировка «за искажение сути правосудия». По версии следствия, Пожидаев и другие представители министерства получили рекордные 368 млн рублей в качестве откатов за махинации с договорами для поставок кухонь и столовых приборов по завышенным ценам.

Приговор Пожидаеву вынес Басманный районный суд Москвы в начале 2022 года. Продовольственное управление Минобороны обвинило отставного офицера в превышении должностных полномочий с причинением крупного ущерба военному ведомству. Следователи установили, что Пожидаев познакомил сотрудников министерства с предпринимателем Алексеем Калитиным, заплатившим многомилионные суммы за то, чтобы обеспечить свою компанию госзаказами на несколько лет вперед.

После того, как в отношении коррупционеров началось расследование, Пожидаев решил сдать своих соучастников, а также раскрыть детали серой схемы. Он предоставил документы, показал места, где происходила передача взяток, а также подтвердил свои показания во время очных встреч со следователями. В итоге с него сняли обвинение в коррупции, назначив ему всего три года и три месяца колонии по менее тяжкой статье.

В ходе изучения протокола судебного заседания, было установлено, что суд первой инстанции (Басманный) не позволил подсудимому дать показания по предъявленному обвинению. Тем самым Мосгорсуд признал, что вывод Басманного райсуда не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Таким образом в деле были допущены нарушения, «носящие фундаментальный и принципиальный характер, исказившие саму суть правосудия и повлиявшие на исход дела».

Архитектор серой схемы Алексей Калитин, который с 2014 по 2017 год передавал начальству продуправления Минобороны Александру Бережному и трем офицерам взятки на общую сумму в 368 млн рублей, был приговорен в особом порядке к 5-летнему сроку. Он счел такое наказание чересчур жестким и обжаловал его в горсуде.

В сентябре 2017 года стало известно о задержании начальника отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны полковника Александра Вакулина за «рекордную» для Минобороны взятку в 368 млн рублей. Как сообщала тогда газета «Коммерсант», за эту сумму 46-летний полковник способствовал заключению контрактов с оборонным ведомством на покупку кухонь, пекарен, цистерн и другой специализированной техники.