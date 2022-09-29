Стало известно об ограничениях для студентов при пересечении границы ТАСС: студенты-очники при пересечении границы должны предоставить справку из вуза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские студенты очной формы обучения перед пересечением границы должны предоставить в военкомат справку из вуза, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренную службу «122». Источник уточняет, что речь идет о студентах, которые не пребывают в запасе.

Студенты очной формы обучения вузов, имеющих государственную аккредитацию, не пребывающие в запасе, не подлежат призыву при частичной мобилизации. <...> Лучше взять справку в своем деканате, что вы студент-очник, что учитесь на очном отделении, — рассказали на горячей линии.

В том случае, если учащийся уже пребывает в запасе, ему нужно будет обратиться в военкомат и взять справку для пересечения границы уже там. В противном случае его могут не выпустить из страны.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в период проведения мобилизации всем военнообязанным гражданам России запрещено уезжать с места жительства. Он отметил, что эту норму регулирует Федеральный закон 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Позднее он рассказал, что с ним связался представитель Минобороны и уточнил, что данные правила действуют только в период всеобщей мобилизации. При частичной мобилизации граждане России могут спокойно пересекать границы с другими государствами.