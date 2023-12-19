Стало известно об обысках в издательстве, где публикуется Акунин Публикующее книги Акунина издательство «Захаров» сообщило об обысках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве сотрудники Следственного комитета РФ проводят обыски в издательстве «Захаров», которое публикует книги писателя Бориса Акунина, сообщила редакция на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Других подробностей не приводится.

В издательство «Захаров» пришли из Следственного комитета с обыском. Пока ничего не понятно, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала SHOT, силовики изымают документацию. По словам сотрудников издательского дома, обыски идут уже в течение часа.

Ранее Росфинмониторинг внес Акунина в список террористов и экстремистов. Это случилось после его беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, в разговоре с которыми он одобрил атаки украинских беспилотников на города России. Помимо этого, в отношении Акунина возбудили уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил России. Поводом для этого послужило распространение писателем фейков о российской армии с призывами к экстремистской деятельности.

В Государственной думе ранее предложили признать Акунина иностранным агентом. Соответствующее обращение в Минюст направила комиссия, которая занимается расследованием вмешательства иностранных стран во внутренние дела РФ.