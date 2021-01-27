Стало известно о состоянии пострадавшей на акции в Петербурге женщины

https://static.news.ru/photo/bf424d22-6082-11eb-8702-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Состояние пострадавшей на несогласованной акции в Санкт-Петербурге жительницы города Луги, которая была повторно госпитализирована, остаётся плохим. Об этом сообщила адвокат правозащитного объединения «Команда 29» Валерия Ветошкина.

Пока её состояние такое же плохое, как и вчера, — цитирует РИА Новости юриста.

По словам Ветошкиной, больницу, куда доставили женщину, правозащитники решили не называть из соображений безопасности. Она добавила, что сейчас идёт процесс подготовки заявления в Следственный комитет о превышении должностных полномочий сотрудником полиции.

В комитете здравоохранения Санкт-Петербурга на вопрос о повторной госпитализации пострадавшей на акции не ответили, сославшись на врачебную тайну.

Женщина, о которой идёт речь, встала во время акции протеста на пути ОМОНа. Один из полицейских пнул её ногой в живот, после чего женщина упала и получила серьёзную травму головы. Потерпевшую поместили в больницу, тот самый полицейский пришёл к ней в палату с цветами и извинился.

Женщина приняла извинения, но позже заявила, что будет жаловаться в Следственный комитет. Накануне стало известно, что пострадавшая вновь госпитализирована.

Оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января суд арестовал оппозиционера на 30 суток. В дальнейшем ему могут заменить условный срок на реальный.

23 января в десятках городов России прошли массовые акции в поддержку Навального. Тысячи человек были задержаны силовиками, писал NEWS.ru.