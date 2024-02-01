Стало известно о сильном ухудшении состояния находящейся в СИЗО Блиновской SHOT: находящаяся в СИЗО Блиновская впала в депрессию и сильно похудела

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Елена Блиновская

Telegram-канал SHOT сообщил, что блогер Елена Блиновская, которую ранее отправили в СИЗО, впала в депрессию и похудела на несколько килограммов. По его информации, она почти не общается с сокамерницами и плохо ест. SHOT уточнил, что пока что Блиновская находится в карантинной камере, однако в скором времени ее переведут в обычную.

По информации канала, Блиновской будут доступны ежедневные прогулки, парикмахерская и библиотека, она также сможет заказывать себе еду из «кулинарной лавки». В публикации уточняется, что блогеру придется выполнять уборку наравне с сокамерницами, отказаться от этой повинности она не сможет.

По данным источника SHOT, существует вероятность, что Блиновскую сразу переведут в специальный блок с усиленным контролем. Канал уточнил, что такое решение могут принять, чтобы предотвратить «внештатные ситуации».

Ранее адвокат Наталья Сальникова подала апелляцию на решение суда отправить Блиновскую в СИЗО на три месяца. Юрист рассказала, что сейчас Блиновская находится с другими обвиняемыми в экономических преступлениях.