Стало известно о приостановлении расследования смерти главы МЧС Зиничева

Расследование гибели главы МЧС Евгения Зиничева приостановлено через два месяца после трагедии. Обстоятельства падения со скалы и возможного виновного в происшествии устанавливает центральный аппарат Следственного комитета РФ, пишет URA.RU со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

Высокопоставленный сотрудник СКР заявил, что приостановление расследования может означать установление виновного при невозможности его привлечения к ответственности, в частности, из-за того, что он скрывается от следствия.

Либо его только пытаются установить. Все эти процессы идут на уровне центрального аппарата СКР. Однако, по-моему, в этом деле нет состава преступления, и его давно пора закрыть, — сказал собеседник агентства.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября на озере Лама в районе заповедного плато Путорана. Он сорвался со скалы, спасая режиссёра Александра Мельника, который также не выжил в результате падения.

Президент Владимир Путин посмертно присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России. Он награждён за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.