Путин назначил врио главы МЧС

Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что распоряжение президента вступает в силу с момента подписания. Таким образом, Чуприян стал врио министра по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидаций последствий стихийных бедствий с вечера 10 сентября.

Глава МЧС погиб 8 сентября, спасая режиссёра Александра Мельника. Трагедия произошла на озере Лама в районе заповедного плато Путорана.

В четверг, 9 сентября, президент Владимир Путин посмертно присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России. Он награждён за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

Церемония прощания с Зиничевым проходила в Москве, в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС на улице Ватутина. На ней присутствовали сотрудники ведомства, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Владимир Колокольцев, Антон Силуанов, Дмитрий Песков и другие.