Стало известно о новой уловке телефонных мошенников

Телефонные мошенники в России стали использовать уловку, позволяющую вывести жертву на разговор при помощи робота и тонального режима. Эксперты считают, что она позволяет аферистам похищать деньги, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что мошенники предлагают возможной жертве принять участие в каком-либо опросе. При этом просят нажать на телефоне в тональном режиме некую клавишу, если ответ на вопрос положительный. После этого якобы устройство может заблокироваться, а мошенник — получить к нему доступ, взломать его и похитить средства, поскольку к телефону привязана банковская карта.

При этом нажатие любых клавиш, которое происходит в тональном режиме, не ведёт к блокировке устройства и тем более к хищению денег, считают эксперты.

Для того, чтобы вывести смартфон из строя, его нужно либо заразить вредоносным ПО, либо использовать ту или иную уязвимость. Нажатие клавиши в тоновом режиме не приводит ни к загрузке вредоносного ПО, ни к использованию уязвимости, — подчеркнул эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Эксперт проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Александра Пожарская согласилась с коллегой, подчеркнув, что не встречала реальных пострадавших в подобной истории.

Такие сообщения мы расцениваем, как «страшилки» из разряда городских легенд, навеянных повесткой и общей усталостью людей от двух насущных проблем — пандемии и мошенничества, — пояснила она.

Уловку с тональным переключением мошенники применяют, чтобы выйти на жертву и обмануть её уже с помощью методов социальной инженерии, считает Галов.

Человеку звонит робот и говорит, что якобы его номер был изменён, если человек этого не делал, его просили нажать «Один». Далее человека соединяли непосредственно с мошенником, — уточнил эксперт.

Ранее стало известно, что существует фраза, с помощью которой телефонные мошенники, как правило, доводят свой замысел до конца. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв. По его словам, она проста для восприятия человеком любого возраста и уровня образования и звучит так: «На вашем банковском счёте зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников».