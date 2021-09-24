Юрист назвал ключевую фразу мошенников, заставляющую им поверить

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что существует фраза, с помощью которой телефонные мошенники, как правило, доводят свой замысел до конца. Она проста для восприятия человеком любого возраста и уровня образования, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт пояснил , что звучит она так:

На вашем банковском счёте зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников.

Соловьёв считает, что данные слова по какой-то причине лишают людей бдительности и располагают к злоумышленнику.

Подумать о том, как «банкиры» смогли заметить «активность», человек не успевает. Поэтому, услышав фразу про «подозрительную активность», следует сразу класть трубку, подчеркнул юрист.

Ранее стало известно, что мошенники могут оформить онлайн-займ на имя человека без его ведома. О том, как избежать подобной махинации рассказала эксперт проекта «За права заёмщиков» Александра Пожарская. Она пояснила, что мошенники при оформлении онлайн-займов используют паспортные данные россиян, найденные в Сети. В заявках они указывают номера серых сим-карт, не привязанных к конкретному человеку, что усложняет их отслеживание.