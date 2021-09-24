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Юрист назвал ключевую фразу мошенников, заставляющую им поверить

03:50, 26 сентября 2021
Юрист назвал ключевую фразу мошенников, заставляющую им поверить Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что существует фраза, с помощью которой телефонные мошенники, как правило, доводят свой замысел до конца. Она проста для восприятия человеком любого возраста и уровня образования, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт пояснил, что звучит она так:

На вашем банковском счёте зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников.

Соловьёв считает, что данные слова по какой-то причине лишают людей бдительности и располагают к злоумышленнику.

Подумать о том, как «банкиры» смогли заметить «активность», человек не успевает. Поэтому, услышав фразу про «подозрительную активность», следует сразу класть трубку, подчеркнул юрист.

Ранее стало известно, что мошенники могут оформить онлайн-займ на имя человека без его ведома. О том, как избежать подобной махинации рассказала эксперт проекта «За права заёмщиков» Александра Пожарская. Она пояснила, что мошенники при оформлении онлайн-займов используют паспортные данные россиян, найденные в Сети. В заявках они указывают номера серых сим-карт, не привязанных к конкретному человеку, что усложняет их отслеживание.

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