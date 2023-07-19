Стало известно, на какие проблемы указывает жирный блеск лица Косметолог Носарева предупредила о возникновении жирного блеска лица из-за проблем с ЖКТ

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При нормальном или сухом типе кожи жирный блеск лица могут вызывать проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), объяснила дерматолог-косметолог Нана Носарева. В разговоре с LIFE.ru специалист отметила, что для сокращения выработки кожного себума (сала) при отсутствии заболеваний следует выстраивать грамотный домашний уход.

Если вы обладатель жирного или комбинированного типа кожи, то блеска лица в течение дня не избежать. <...> Если же вы обладатель нормального или сухого типа кожи — и вдруг появился жирный блеск и даже высыпания, нужно разбираться, — пояснила дерматолог.

По словам специалиста, жирный блеск может появляться из-за изменений гормонального фона. Кроме того, выработка себума повышается при болезнях ЖКТ, нарушении питания, стрессе, занятиях профессиональным спортом и из-за физического переутомления. Носарева советует не находиться долго на солнце и не использовать агрессивные спиртовые средства для ухода за кожей. Также стоит избегать провоцирующие возникновение блеска факторы и использовать матирующие салфетки.

Дерматовенеролог Александра Филева ранее посоветовала минимизировать риск появления растяжек на коже при помощи коррекции питания и добавления в рацион продуктов, способствующих выработке коллагена. По ее словам, растяжки не вредны для здоровья, но многие стараются от них избавиться.