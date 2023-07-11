Стало известно, можно ли угощать собаку мороженым Кинолог Голубев посоветовал не угощать собак мороженым

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Собак нельзя кормить мороженым даже в жаркую погоду, так как угощение не принесет питомцу пользы, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он рассказал РИАМО, что в сладости содержится молоко, которое сложно переварить животному, а также большое количество сахара, которое может неблагоприятно повлиять на здоровье домашнего любимца.

Мороженое вредно для собак. В нем содержится молоко, которое плохо переваривается, кроме того, там много сахара. Сладости не подходят для собак, они пагубно влияют на их здоровье. Приготовьте питомцу специальные угощения из любимых продуктов собаки, — пояснил кинолог.

Организм собаки не может переработать лактозу, из-за чего лакомство негативно повлияет на желудочно-кишечный тракт. Кроме того, сахар, которого много в мороженом, ускоряет разрушение зубной эмали и вызывает диабет. Заменитель сахара тоже не подходит для питомцев — он пагубно отражается на состоянии печени собаки, вызывает диарею и рвоту. Шоколад и его производные являются ядом для животного и воздействуют на ЖКТ, нервную систему и сердце.

Если же хочется угостить собаку в жару, можно сделать холодное лакомство самостоятельно. Кинолог советует использовать специальную игрушку, которая делается из безопасной резины с отверстием внутри. В нее можно положить влажный корм, овощное пюре или субпродукты. После этого следует отправить игрушку в морозилку. С таким лакомством собака не заболеет, поскольку пока она его достает, оно уже успеет немного подтаять.

Ветеринар Маргарита Наумова ранее предупредила, что природные водоемы опасны для собак из-за высокой концентрации вредных веществ и возбудителей заболеваний. Он уточнила, что на берегу, в иле или в воде питомец может пораниться о битое стекло, арматуру или кусок дерева.