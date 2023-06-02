Стало известно, может ли тополиный пух вызвать аллергию Иммунолог Браун назвала редким явлением аллергию на тополиный пух

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Тополиный пух на улицах Москвы

Аллергия на тополиный пух является редким явлением, но подобная реакция организма может быть вызвана из-за концентрации других аллергенов цветущих трав, которые переносит на себе пух, заявила иммунолог Анастасия Браун. Она рассказала «Газете.Ru», что признаки аллергической реакции всегда одинаковы и стандартны. Они могут включать в себя ринит, зуд глаз, ощущения сухости и песка в них, заложенность носа, чиханье.

Признаки и симптомы аллергических реакций верхних дыхательных путей всегда одинаковы и стандарты. <...> Если это бронхиальная астма, то возникает удушье, кашель со свистящими хрипами или густой вязкой мокротой. Но это не всегда связано с аллергией на тополиный пух, так как она действительно очень редкое явление, — подчеркнула специалист.

По словам Браун, чтобы защитить себя, следует корректировать образ жизни. На период цветения рекомендуется чаще проводить влажную уборку, проветривать квартиру после дождя или вечером только в безветренную погоду, менять одежду, вернувшись домой, и принимать душ. При выходе на улицу следует использовать солнцезащитные очки и собирать волосы в хвост. Специалист также посоветовала приобрести воздухоочиститель со специальным фильтром для задержки пыльцы. В период цветения важно принимать антигистаминные препараты и использовать специальные спреи, которые создают пленку на слизистой.

Признаки аллергии на пух и простуды очень похожи, особенно на начальных этапах. Иммунолог отметила, что при аллергии чаще всего будет беспокоить зуд, покраснения и чиханье. При ОРВИ и ОРЗ ярко выражена температура.

Эколог Аида Леванова ранее посоветовала использовать ультразвуковые отпугиватели и электрические ловушки, способные защитить от насекомых. По ее словам, лучший способ борьбы с комарами — не пускать их в дом при помощи специальных противомоскитных сеток.