Стало известно, могут ли монахов призвать в рамках мобилизации Монахов могут призвать в рамках мобилизации при наличии военного билета

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Монахов могут призвать в рамках частичной мобилизации при наличии у них военного билета, сообщили РБК на горячей линии «122». По словам оператора, они являются такими же гражданами России, как и все остальные, и могут быть мобилизованы, даже если никогда не служили.

Если у монаха есть военный билет на руках, значит, он находится в запасе. Даже если он никогда не служил, но имеет на руках военный билет, он может призваться на частичную мобилизацию. Он такой же гражданин России, как и все, — пояснили на горячей линии.

Ранее заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что священнослужители могут быть задействованы в СВО только в качестве духовников, без оружия в руках.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу накануне заявил, что женщин в рамках частичной мобилизации призывать не будут. По его словам, этого не было и нет в планах на будущее.

Частичную мобилизацию в России 21 сентября объявил президент страны Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, сказал, что власти планируют призвать 300 тысяч резервистов, имеющих опыт службы в армии и военную специальность. По его словам, это число составляет 1% мобилизационного ресурса страны.