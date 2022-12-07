Стало известно, кто в России чаще других проходит медицинские чекапы

Чаще других медицинские чекапы в России проходят люди из поколения зуммеров — 18-24 лет. Регулярно или периодически это делают 40% из них, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании «Росгосстрах Жизнь» со ссылкой на проведенный опрос . И чем старше россияне, тем реже они проверяют свое здоровье. Почти у половины граждан (49%) просто не хватает на это времени.

Чекапы чаще других проходят опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет, 40% из них делают это регулярно или периодически. Из числа респондентов в возрасте 25-34 лет это уже 28%, из числа опрошенных в возрасте 35-44 лет — 27%, из участников опроса в возрасте 45-54 лет — 19% и всего 15% опрошенных старше 55 лет, — сообщили в компании.

Второй причиной редких походов к врачам после нехватки времени названа неосведомленность о том, как пройти обследование с максимальной пользой и без лишних расходов. О такой проблеме заявили 24% респондентов.

Решить этот вопрос можно при помощи специальных страховых медицинских программ или дополнительных опций к договорам страхования жизни, в которые входит сервис чекапа. Медицинские консультанты грамотно составят план обследования и организуют его в подходящих клиниках в удобное время, чтобы клиент не тратил силы и средства на ненужные ему исследования, — пояснила глава управления по развитию страховых продуктов и сервисов «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.

При этом медосмотры в рамках ОМС регулярно делают только 15% опрошенных, а 23% проходят их от случая к случаю. Среди владельцев ДМС и полис накопительного страхования жизни (НСЖ) 8% обследуются регулярно и 16% — от случая к случаю.