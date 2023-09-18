Известный актер захотел выступить доверенным лицом Путина на выборах Машков изъявил желание стать доверенным лицом Путина на выборах в 2024 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Машков

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков заявил, что готов стать доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах. По словам актера, которые приводит РИА Новости, он с гордостью примет такое предложение, если оно поступит.

Быть доверенным лицом — это большая честь для любого гражданина. И в этом смысле моя жизнь неотрывно связана с моей родиной, и наши лидеры у меня вызывают восхищение. И для меня это большая честь и гордость. Это предложение, если оно поступит, я, конечно же, с большой гордостью и честью восприму, — сказал Машков.

В прошлом Машков уже был в числе доверенных лиц Путина на президентских выборах. Кроме того, он был доверенным Сергея Собянина на выборах мэра Москвы.

Президент России Владимир Путин пока не говорил о своем участии в предстоящих выборах. По его словам, этот вопрос будет подниматься уже после назначения парламентом даты голосования. С ней определятся к концу года.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков до этого отмечал, что если Путин захочет пойти на новый срок, то у него не будет конкуренции, так как российский лидер пользуется популярностью среди населения и альтернативы ему сейчас нет.