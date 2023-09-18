Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков заявил, что готов стать доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах. По словам актера, которые приводит РИА Новости, он с гордостью примет такое предложение, если оно поступит.
Быть доверенным лицом — это большая честь для любого гражданина. И в этом смысле моя жизнь неотрывно связана с моей родиной, и наши лидеры у меня вызывают восхищение. И для меня это большая честь и гордость. Это предложение, если оно поступит, я, конечно же, с большой гордостью и честью восприму, — сказал Машков.
В прошлом Машков уже был в числе доверенных лиц Путина на президентских выборах. Кроме того, он был доверенным Сергея Собянина на выборах мэра Москвы.
Президент России Владимир Путин пока не говорил о своем участии в предстоящих выборах. По его словам, этот вопрос будет подниматься уже после назначения парламентом даты голосования. С ней определятся к концу года.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков до этого отмечал, что если Путин захочет пойти на новый срок, то у него не будет конкуренции, так как российский лидер пользуется популярностью среди населения и альтернативы ему сейчас нет.