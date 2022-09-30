Стало известно, кто может остановить мобилизацию в России «Объясняем.рф»: мобилизацию в России может остановить только президент

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Частичная мобилизация в стране может быть завершена только по приказу президента России, пишут авторы портала «Объясняем.рф». Они отмечают, что региональные власти не имеют права приостановить призыв граждан по мобилизации даже после доклада главы региона о завершении.

Мобилизация завершается только по решению Президента РФ, — говорится в сообщении портала.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что частичная мобилизация в России будет завершена в ближайшее время. По его мнению, в скором времени об успешном завершении данных мероприятий объявят все регионы страны вслед за Крымом и Якутией, после чего для мобилизованных начнутся занятия и подготовка с боевым слаживанием длительностью от 20 до 30 суток. При этом Соболев пообещал разобраться со всеми случаями нарушений при мобилизации.

Называть сроки завершения мобилизации не стали и в московских военкоматах. По словам заместителя военного комиссара Москвы Максима Локтева, сроки не будут разглашаться, так как относятся к информации ограниченного доступа. Он также пояснил, что информация о завершении мобилизационных мероприятий в некоторых субъектах РФ объясняется количеством населения.