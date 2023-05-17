Стало известно, кому нельзя есть виноград вместе с косточками Диетолог Королева посоветовала не есть виноград вместе с косточками при проблемах ЖКТ

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При острых проблемах в работе желудочно-кишечного тракта лучше отказаться от употребления винограда вместе с косточками, предупредила врач-диетолог Маргарита Королева. Она рассказала «Москве 24», что в некоторых случаях косточки и скорлупки любого происхождения противопоказаны, так как могут усугубить существующие болезни.

Речь идет про обострения, острые проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это, например, дивертикулит, когда косточки и скорлупки любого происхождения противопоказаны человеку, — пояснила специалист.

По словам врача, при здоровом ЖКТ виноград, съеденный вместе с косточками, не несет опасности. Она уточнила, что косточки представляют собой растительную клетчатку и могут оказать положительное влияние на организм при употреблении в небольшом количестве. Королева пояснила, что это поможет простимулировать работу кишечника, поддержать его перистальтику и естественную детоксикацию.

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