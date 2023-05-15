Стало известно, чем полезна консервированная рыба Диетолог Соломатина рассказала о содержании питательных веществ в консервированной рыбе

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В консервированной рыбе при правильном приготовлении содержится большое количество питательных веществ и жирных кислот, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Народными Новостями» специалист пояснила, что в таком виде продукт не сильно уступает свежему в свойствах. По ее слова, главное проверить, где рыба расфасована и сделана.

При правильном приготовлении консервированная рыба не сильно уступает свежей рыбе. Нужно смотреть, где расфасована и сделана рыба. Если они сделаны в месте вылова, то это качественный продукт. Питательные вещества в данной рыбе намного выше, — отметила Соломатина.

Она уточнила, что в консервах есть Омега-3, которая улучшает работу организма. Диетолог пояснила, что многие россияне часто страдают от нехватки этого витамина. Врач предупредила, что при этом калорийность продукта достаточно высокая за счет того, что производители используют масло. Соломатина отметила, что в некоторых консервах могут использоваться некачественные масла, поэтому посоветовала выбирать рыбу в собственном соку.

Кроме того, диетолог предостерегла от злоупотребления консервами. По ее словам, в них содержится большое количество соли, что особенно вредно для людей с гипертонией и заболеваниями почек.

В Роспотребнадзоре ранее посоветовали включить в рацион ранние овощи, которые собирают в мае. В пресс-службе пояснили, что в них содержится большое количество витаминов С и Р, а также клетчатка. Выращенные весной зелень и редис будут особенно полезны при ряде заболеваний, в том числе при хрупкости сосудов и диабете.