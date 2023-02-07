Стало известно, кому грозит статья УК за ДТП с девочкой на тюбинге на Урале Адвокат Жорин: статья УК из-за аварии возле горки может грозить администрации населенного пункта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Статья УК РФ из-за того, что девочка в Курганской области попала под машину при катании на тюбинге с горки, может грозить администрации населенного пункта или коммерческой структуре, рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Привлечь могут за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если детскую горку официально «организовали». Родителей уральской девочки вряд ли ограничат в правах, считает собеседник.

Вряд ли родителей накажут, не факт, что они виноваты. Еще момент. Если там горка, официально организованная кем-то, то администрации населенного пункта или коммерческой организации может грозить ответственность вплоть до уголовной за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — подчеркнул Жорин.

Эксперт отметил, что возможную вину водителя определит результат ряда экспертиз: установят скорость автомобиля, наличие или отсутствие тормозного пути, наличие в организме алкоголя, наркотических средств, медикаментов. Выяснят, игнорировал ли он дорожные знаки.

Что касается вины водителя — это определит комплекс экспертиз. Необходимо установить скорость автомобиля, наличие или отсутствие тормозного пути. Мог ли он избежать столкновения или не мог, провели ли освидетельствование на наличие или отсутствие алкоголя, наркотических средства, лекарственных препаратов и так далее. Дальше зависит от степени вреда здоровью девочки. Дай бог, чтобы она была жива и скорее выздоровела, — рассказал Жорин.

Адвокат добавил, что если водитель попытался оказать помощь пострадавшей, то это не повлияет на определение судом степени вины, так как это «обязанность приличного человека», в отличие от оставления места ДТП — отягчающего обстоятельства.

Накануне СУ СК РФ по Курганской области сообщил о доследственной проверке публикаций в СМИ о ДТП в рабочем поселке Юргамыш Курганской области, в результате которого пострадала девятилетняя девочка. По данным ведомства, потерпевшую госпитализировали.