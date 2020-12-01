Стало известно, когда большая часть населения сможет отказаться от масок

https://static.news.ru/photo/e25f55a8-33cc-11eb-9900-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большая часть населения перестанет носить защитные маски через пару лет, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

Через 2 года вирус никуда не исчезнет, он будет продолжать циркулировать, но мы уже не будем каждый день смотреть на график заболеваемости, мы все будем по крайней мере по одному разу вакцинированы, — отметил Лукашев в эфире телеканала «Россия 24».

Он также добавил, что определённые ограничения по COVID-19 всё-таки могут остаться. Прежде всего, речь идёт о проведении массовых мероприятий.

Медики выявили в Москве за последние сутки 6524 случая коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). В столице также госпитализировали 1376 граждан с подтверждённым COVID-19 в течение 24 часов. К аппаратам ИВЛ подключён 431 гражданин.

За прошедшие сутки в России жертвами COVID-19 стали 569 человек, что стало максимумом с начала пандемии. Всего от вируса в стране скончались 40 464 пациента. Также врачами было выявлено ещё 26 402 новых случая COVID-19 в РФ. Общее число пациентов достигло 2 322 056. Из них болеют в настоящее время 478 125 жителей страны. Количество выздоровевших за сутки к утру 1 декабря составило 24 763 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что расходы на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) растут. По его словам, руководители регионов с высокой заболеваемостью должны решительнее принимать соответствующие меры.