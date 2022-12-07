Стало известно, какой стаж может уменьшить пенсию россиян Эксперт Ногайлиева: ПФР вычтет полтора года из стажа при учете периода ухода за ребенком

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Современная формула расчета пенсий предусматривает, что сумма выплат будет зависеть не столько от стажа работы, сколько от суммы ИПК. В этой связи могут отмечаться случаи, когда попытка увеличения пенсии за счет стажа будет иметь обратный эффект. Об этом предупредила в интервью агентству ПРАЙМ ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Она пояснила, что при начислении пенсии берут самый выгодный для граждан вариант, однако иногда люди сами просят пенсионный фонд зачесть им определенные периоды стажа.

Стремясь в некоторых случаях учесть как можно больше периодов в стаже, пенсионеры рискуют получить обратный эффект — уменьшение размера пенсии, - сказала эксперт.

По ее словам, учет периода получения образования до 2002 года приводит к тому, что и прочие периоды начинают рассчитывать по старым формулам. А результате пенсия ограничивается суммой в 555,96 рубля. Это же относится и к периоду работы на Крайнем Севере.

Кроме того, при включении периода ухода за ребенком из расчета пенсии вычтут 1,5 года общего трудового стажа.

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